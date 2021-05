Duftend, anregend, heilend und natürlich schmecken sie und veredeln viele Speisen: Gewürze sind aus unserem Leben kaum weg zu denken. Was aber ist dran an all den Kräften, die vielen Gewürzen zugeschrieben werden? Macht Senf lustig? Können Nelken gegen Schmerzen helfen? Mit welchem Gewürz versuchte man im Mittelalter Hexen zu vertreiben? Und wie kommen rote, schwarze, weiße und grüne Pfefferkörner zu ihrer Farbe? Wir finden die Antworten!