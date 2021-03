Kleider machen Leute, heißt es. Aber lassen wir uns durch Äußerlichkeiten tatsächlich in die Irre führen? Wir machen den Test und verpassen einer Geschäftsführerin und einem Musiker einen neuen Look. Wie ändert sich dadurch, was andere über sie denken? Und was macht es mit ihrer Selbstwahrnehmung?