Weltweit breiten sich Schädlinge aus, die die Ernten bedrohen. Selbst Pestizide können ihnen oft nichts mehr anhaben. Dramatische Ernteausfälle gibt es aber nicht nur in Afrika oder Asien, sondern auch hier in Deutschland, direkt vor unserer Haustür. Eine Pflanze ist momentan besonders bedroht. Lassen sich die Schädlinge in den Griff bekommen?