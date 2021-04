Erholung vor der Haustür statt in fernen Ländern – das ist für viele derzeit angesagt. Und was wäre da erholsamer als ein ausgiebiger Waldspaziergang? Nur: wer mit offenen Augen durch unsere Wälder zieht, dem bleibt nicht verborgen, dass es ihm alles andere als gut geht. Dürre, Pilzbefall, Borkenkäfer, Stürme haben die Wälder in Deutschland krank gemacht. Für Waldbesitzer und Förster war 2020 ein äußerst schwieriges Jahr ...