Bei der Herstellung von Getreide fällt Stroh als Nebenprodukt an. Mehr als 20 Millionen Tonnen jährlich allein in Deutschland. Es wird als Futter für Kühe, als Einstreu in Tiergehegen oder als Dünger auf den Feldern genutzt. Aber da geht noch mehr! Vom ökologischen Verpackungsmaterial über Biokraftstoff bis zum Haus aus Stroh - der wertvolle Rohstoff ist vielfältig nutzbar.