Der Sommer naht – wir wollen endlich wieder raus und die Sonne genießen. Doch die Rechnung: sonnig warm gleich gute Laune, geht nicht auf. Denn Hitze kann genau das Gegenteil bewirken und uns aggressiv machen: Autofahrer geraten an Hitzetagen schneller in Rage, es geschehen mehr Morde, bei Demonstrationen kommt es schneller zu Gewalt. Schon jetzt sind sich Klimaforscher einig, dass wir in Zukunft mit mehr Hitzewellen im Sommer zu rechnen haben. Was heißt das für unser Zusammenleben?