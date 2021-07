Wandern boomt wie noch nie! Organisationen wie der Deutsche Wanderverband in Kassel oder der Deutsche Alpenverein beobachten einen enormen Anstieg des Wanderns. Rund 39 Millionen Deutsche sind laut Statista letztes Jahr häufig bis gelegentlich gewandert. Gesundheitsstudien zeigen: Spazieren oder Wandern in der Natur ist die einfachste und beste Möglichkeit, gesund zu bleiben. Doch welche Rolle spielt die Natur dabei? Wir begleiten drei gestresste Menschen auf eine Wanderung und schauen, an welchen Stellen sie ihren Stress besonders gut abbauen können.