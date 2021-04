Für die meisten von uns ist das Ei einfach nur Teil des Speiseplans. Dabei ist es ein genial konstruiertes Brutbehältnis, ein ausgeklügeltes System, das die Natur hervorgebracht hat. Es zerbrechlich und unglaublich stabil zugleich. Wenn darin ein Küken heranwächst, ist es ein eigener Mikrokosmos, in dem alles steckt, was das werdende Huhn braucht. Aber was war denn nun eigentlich zuerst da? Das Huhn oder das Ei?