Philipp Engel und Julia Tzschätzsch suchen Antworten nach schwierigen Fragen. Hier stellen sich die beiden vor.

Julia Tzschätzsch

Julia Tzschätzsch Bild © hr

Hi zusammen! Ich bin Julia, vielleicht kennt Ihr mich aus dem Radio: Bei hr3 moderiere ich jeden Tag die Vormittagssendung. Seit Mitte 2021 bin ich „die Neue“ bei Engel Fragt und ich liebe es: Neugierig sein, Fragen stellen, nach der Sendung eine andere Sichtweise haben als vorher - ein Traumjob für jeden/jede Journalist*in!

Aktuell bin ich mit meinem mittlerweile vierten Kind in der Babypause (was da so passiert lest Ihr in meinem Blog frankfurtmuddis.com). Als überzeugte Working Mom bin ich aber spätestens Anfang 2022 wieder im Sender.

Ach ja… das mit den Hobbies hat sich aufgrund akuter Zeitnot praktisch erledigt: Es reicht für maximal 2x20 Minuten Powerplate in der Woche. Oder halt Joggen mit mitradelnden Kids und Kinderwagen vorne dran :-)