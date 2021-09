Sie ist der Neuzugang im "hallo hessen"-Team: Leonie Koch.

"Ich lebe gerne in Hessen und werde mit unseren Gästen im Studio und den Zuschauerinnen und Zuschauern gemeinsam auf kurzweilige Entdeckungsreise durch das Bundesland gehen. Außerdem backe ich gerne und bin gespannt auf die Tipps der Profis", so die gebürtige Münsteranerin.

Leonie Koch begann ihre Radio-Laufbahn 2006 bei Radio RST in Rheine. Im Jahr 2013 absolvierte sie ein Volontariat beim Radiosender Antenne Münster und moderierte dort die Morgensendung. Im Jahr 2015 war sie als News-Redakteurin und Videojournalistin bei Sat.1 NRW für die Sendung "17:30" tätig. Anfang 2020 wechselte sie zu RTL und moderiert dort das Boulevard-Magazin "Explosiv". In Hessen wurde sie durch die Moderation der "YOU FM Morningshow" (2015 – 2018) bekannt.