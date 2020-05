Jung, charmant und witzig: Marvin Fischer wird neuer "maintower"-Moderator. Im wöchentlichen Wechsel wird er mit Susann Atwell durch die Sendung führen.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Ich trete in riesige Fußstapfen und werde alles daran geben, sie Tag für Tag besser auszufüllen. Ich bin gespannt auf die Themenvielfalt in 'maintower' und die Menschen vor den Fernsehschirmen und hinter der Kamera", sagt Marvin Fischer, der sich in einem Casting – seinem ersten TV-Casting – durchsetzen konnte.

Marvin Fischer folgt auf Petra Neftel und ist für die Hessen kein Unbekannter: Seit 2013 moderiert er auch bei YOU FM.

Der 33-Jährige studierte Sozialwissenschaften an der Ruhr Universität in Bochum und machte anschließend ein Volontariat bei Radio Emscher Lippe, wo er anschließend auch moderierte. Es folgten Radio Herne, WDR 1Live und eben YOU FM.

Außerdem arbeitete Fischer in der Comedyredaktion von Radio NRW, der WDR-Lokalzeit in Dortmund und für "Die Faktenchecker" bei RTL. Kulinarisch sieht sich Marvin Fischer als passionierter "Salatzubereiter". Als Lieblingsverein nennt er den Zweitligisten und "glorreichen" VfL Bochum.