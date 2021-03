FUNKKolleg-Internet - Der Podcast zum digitalen Wandel Irgendwie reden gerade alle über die "Digitale Transformation". Aber was ist das eigentlich? Und wohin transformiert sich was? Und warum hört das wohl einfach nicht so schnell auf. Diese Fragen wollen wir in der neuen Podcast-Folge beantworten. Dafür haben wir uns Tine Nowak eingeladen - Kuratorin der Museen für Kommunikation.