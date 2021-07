Wie bringen wir unsere Inhalte an die Nutzer*Innen? Was früher fast selbstverständlich funktionierte, wird immer mehr zur größten Herausforderung des redaktionellen Arbeitsalltags. Deshalb widmen wir uns in dieser Folge einmal ganz dem komplexen Thema „Distribution“. Dabei hilft uns Verena Bruckmann, Distributionsmanagerin im Hessischen Rundfunk.