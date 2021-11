Social-Seeding soll uns dabei helfen, Inhalte passgenau an die richtige Zielgruppe zu liefern. Schließlich können wir nur ernten, was wir auch säen. Wie das mit dem digitalen Säen gehen kann und was wir für erfolgreiches Seeding alles brauchen, klären wir mit Julia Post, die einen Social-Seeding-Leitfaden für funk entwickelt hat.