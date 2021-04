"Wir wollen der innovativste und digitalste Fußballverein Deutschlands sein" - Das ist das erklärte Ziel von Eintracht Frankfurt. Und damit von Timm Jäger, Leiter der Eintracht-Tochter Eintracht Tech und damit quasi Head of Digitalisierung bei der Eintracht. Was Digitalisierung für einen Fußball-Verein bedeutet, warum die Eintracht diesen Weg konsequenter und kreativer geht als viele Konkurrenten und wieso es durchaus sinnvoll sein kann, 35 Millionen Euro ins eigene Stadion statt in einen Stürmer zu investieren, erklärt uns in der neuen Folge "FUNKkolleg Internet - Der hr-Podcast zum digitalen Wandel".