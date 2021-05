Digitale Medien bieten besondere Möglichkeiten zum Darstellen mathematischer Inhalte. Das Erstellen von Audio-Podcasts mit Schüler*innen der Primarstufe eignet sich hierbei hervorragend zur Förderung des mündlichen Ausdrucks. Spielerisch können so mathematische Themen reflektiert und vertieft werden und informelle Lernstandserhebungen erfolgen.

In diesem Vortrag wird, nach allgemeinen Hinweisen zur Verbindung von Mathematik und Sprache, der Prozess der Produktion von mathematischen Audio-Podcasts durch Schüler*innen aus der Primarstufe vorgestellt. Einblicke in ein Forschungsprojekt, in dem mathematische Audio-Podcasts zur Untersuchung von Begriffsbildungsprozessen im Mathematikunterricht verwendet wurden und daraus folgende unterrichtsrelevante Ergebnisse werden präsentiert. Zum Schluss folgt ein kurzer Ausblick auf weitere Möglichkeiten der Verwendung auditiver Medien in der Grundschule.