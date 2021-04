Für Kommissar Thomas Keller kommt es knüppeldick. Eines Morgens erwacht er mit furchtbaren Rückenschmerzen in einer fremden Wohnung und kann sich an nichts erinnern. In der Badewanne liegt eine bewusstlose Frau. Das Unheil beginnt, als Keller sich entschließt, Sport zu machen, und sich dabei prompt den Ischias einklemmt. Die unerträglichen Schmerzen führen ihn zu seinem alten Bekannten Dr. Grins, der ihm heimlich Morphium spritzt - ein Heilmittel, zu dem er sich selbst hingezogen fühlt. Während Keller noch damit beschäftigt ist, die Bruchstücke seiner Erinnerung zusammenzusetzen, wird er zu einem weiteren Fall gerufen: Sophies Weinhändler liegt mit gebrochenem Genick in seinem Laden. Die Spur führt Keller zu der jungen Lettin Laima, die auf der Suche nach einem Mann in Bad Homburg gelandet ist. Zu Kellers großer Überraschung ist Laima die Frau aus der Wanne. Doch es kommt noch schlimmer. Kommissar Keller wurde von Zeugen gesehen und hat nur eine Möglichkeit: Er muss untertauchen und gegen sich selbst ermitteln. Das ist die Chance für den ehrgeizigen Polizisten Norbert, der ab sofort Jagd auf seinen Chef macht. Auch Kellers Freundin Sophie zweifelt langsam an ihrem Freund und beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Auf Laimas Spur gelangen Keller und Sophie schließlich bis nach Lettland. In einem alten Hotel am Ostseestrand wartet eine überraschende Lösung auf sie.

Darsteller:

Thomas Keller: Jan-Gregor Kremp

Sophie Stein: Inga Busch

Dr. Grins: Christoph Waltz

Laima: Rudzija Kalnina

Norbert: Felix Vörtler

Vera: Karin Baal

Teske: Matthias Scheuring

Pino: Pino Schiliro

Heinz: Karl Kranzkowski

Totengräber: Rainer Ewerrien

Bock: Gottfried Breitfuss

und andere

Kamera: Frank Blau

Musik: KAB Fischer

Szenenbild: Károly Pákozdy

Drehbuch und Regie: Titus Selge