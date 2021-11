Trainer haben im Fußball eine Art Flatrate auf Emotionen – Last-Minute-Siege, dramatische Niederlagen oder gar ein Abstieg. Wie gehen Sie damit um? Und - was geht in Trainern an der Seitenlinie vor? Die Antworten liefert Friedhelm Funkel. Der Kult-Trainer über Emotionen, Eintracht Frankfurt und die absolute Eskalation. Ebenfalls zu Gast: Eintracht-Fan Alex Odenthal und Journalist Stephan Reich.