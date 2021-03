Was nützt der beste Inhalt der Welt, wenn er nicht gefunden wird? Richtig! Nichts! Deshalb sind die Fragen nach der Auffindbarkeit mit die wichtigsten bei jedem digitalen Produkt. Was bedeutet Suchmaschinenoptimierung? Wofür braucht es Tags und Keywords? Und wieso sollten gerade Programmmacher sehr früh an gewisse Tipps und Tricks denken? All diese und weitere Fragen zu SEO und so wollen wir mit Sarah Pallazzo, der SEO-Beauftragen des hr in dieser Folge beantworten.