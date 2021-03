Ein Sprint vom Nutzer zum Fragebogen - und dabei entsteht ein neues Format. Was kryptisch klingt, sind Grundzüge der digitalen Formatentwicklung. Wie genau das funktioniert und was Formatentwickler:innen unbedingt beachten sollten, erklärt uns Nicola Staender, Formatkonzepterin bei funk in Mainz, in dieser neuen Folge.