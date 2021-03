Können wir eine junge Schülerin mit einem Finanzformat auf Instagram begeistern? Um das beantworten zu können, ist es wichtig zu wissen: in welcher Situation hätte sie wohl das Bedürfnis danach? Wie wir das herausfinden können und wie wir mit Zielgruppenzentrierung erfolgreiche Formate entwickeln können, erklärt Viola Granow, die sich in der funk-Zentrale um Nutzerkontakt und Medienforschung kümmert, in dieser Folge.