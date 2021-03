Die ARD befindet sich auf einer Suche - einer Suche nach den Nutzer*innen. Die sind aber gar nicht so leicht zu finden. Sie verstecken sich in verschiedene Zielgruppen, auf unterschiedlichen Plattformen und hinter allerlei unterschiedlicher Interessen. Der Bayerische Rundfunk sah das wohl ganz ähnlich und hat deshalb eine Landkarte gemalt, die die Zielgruppen ganz genau verorten soll. Wie das kam und was es mit dem BR jetzt macht, erzählen uns in dieser Folge zwei der Vermesser selbst: Raphaela Fischer und Salvan Joachim vom Contentstrategie-Kernteam des BR.