Business Intelligence - das klingt nach HAL 2000 oder anderen Computern, die uns erklären, wie wir unseren Job zu machen haben. Warum das nicht so ist, eine BI aber trotzdem unseren Redaktionsalltag erleichtern kann, klären wir in der neuen Ausgabe des Podcasts "FUNKkolleg Internet" mit Rebecca Glinka, die sich in der funk-Zentrale um deren Business Intelligence kümmert.