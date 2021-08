Das Rezept für diese süße Versuchung stammt von Frank Gebert von Geberts Weinstuben in Mainz.

Zutaten Schmandeis:

400 g Sahne

100 g Zucker

etwas Vanille

ein Spritzer Zitronensaft

200 g Schmand

Zubereitung:

Die Sahne mit dem Zucker und der Vanille aufkochen. Abseihen. Nach dem Abkühlen den Schmand und den Spritzer Zitronensaft unterrühren. In einer Eismaschine ein cremiges Eis herstellen.

Zutaten lauwarme Schokoladenmousse:

ca. 4-6 Schälchen

150 g Eiweiß

65 g Zucker

65 g Butter

20 g Kakao

110 g Zartbitter-Kuvertüre

Zubereitung:

Das Eiweiß aufschlagen und dann den Zucker einrieseln lassen. Weiter schlagen bis der Zucker sich gelöst hat und das Eiweiß glänzt. In der Zwischenzeit die Schokolade mit der Butter und dem Kakao schmelzen (in der Mikrowelle ca. 1 Min bei voller Leistung) oder im Wasserbad.

Die Schokolademasse in das Eiweiß geben und dann in feuerfeste Förmchen oder Tassen geben. Im Backofen 7 min bei 180° C backen. Dann mit Puderzucker bestreuen und mit marinierten Erdbeeren und Schmandeis servieren.

Sendung: hr-fernsehen, "hessen à la carte", 17.04.2020, 16:00 Uhr