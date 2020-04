Ein Rezept von Tobias Müller, "Der Kuchenbäcker" aus Offenbach.

Zutaten:

Für den Carrot-Cake

300 g Möhren

1/4 TL Muskat

1 TL Ingwer, gemahlen

200 g Zucker

3 Eier

200 g Mehl

1/2 Pck. Backpulver

2 Pck. Vanillezucker

2 TL Zimt, gemahlen

1 Prise Salz

120 ml neutrales Speiseöl (Raps- oder Sonnenblumenöl)

Für das Frosting:

200 g Puderzucker

120 g Frischkäse, Doppelrahmstufe

80 g Butter, zimmerwarm

1 Zitrone, unbehandelt

Zubereitung:

Schälen Sie die Möhren und den Ingwer. Wer Ingwer nicht mag, kann ihn auch weglassen. Nach dem Schälen die Möhre und den Ingwer fein reiben.

Als nächstes die Eier mit dem Zucker in eine Schüssel geben und mit dem Handmixer cremig aufschlagen, bis die Masse hell und luftig wird. Anschließend das Öl und die Möhren-Ingwer-Masse unter die Eimasse heben. Das Mehl mit dem Backpulver und dem Vanillezucker, Zimt und Salz in einer separaten Schüssel mischen. Nun werden die trockenen Zutaten mit einem Teigschaber unter die Eimasse gehoben. Eine Springform oder eine Push Pan Form fetten und leicht mit Mehl bestäuben. Füllen Sie jetzt den Teig in die Form und backen Sie den Kuchen im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Umluft für 45 Minuten auf der mittleren Schiene. Nach dem Backen den Kuchen abkühlen lassen: erst 10-15 Minuten in der Form und dann auf dem Kuchenrost.

Für das Frosting waschen Sie eine Zitrone und reiben die Schale mit einer feinen Reibe ab. Achten Sie bitte darauf, dass Sie nur die gelbe Schale abreiben, das weiße der Zitronenschale schmeckt bitter. Anschließend die Butter mit dem Puderzucker glatt rühren und die Zitronenschale unterrühren. Als nächstes kommt der Frischkäse dazu. Aber Vorsicht: Rühren Sie den Frischkäse nicht zu lange, sonst wird das Frosting zu dünn. Das fertige Frosting wird dann mit Hilfe eines Messers oder einer Palette auf den Kuchen gestrichen. Stellen Sie den fertigen Kuchen bis zum Servieren in den Kühlschrank. Der Kuchen zieht dann noch ein wenig durch und das Frosting wird fester.

