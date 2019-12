Traditionelles Früchtebrot

Rezept von Sylvia Michels, Hessenpark, Neu Anspach.

Zutaten:

500g getrocknete Früchte (z.B. Pflaumen, Aprikosen, Birnen, Apfelringe)

250g Feigen

125g Rosinen

125g Korinthen

125g gehackte Walnusskerne

75g gehackte Haselnusskerne

75g gehackte Mandelkerne

25g Zitronatwürfel

25g Orangeat

2 EL Zwetschgenwasser (Slibowitz)

500g Mehl

40g Hefe

60g Zucker

Einweichflüssigkeit

Zubereitung:

Früchte über Nacht in Wasser einweichen. Flüssigkeit abgießen, Früchte kleinschneiden. Feigen kleinschneiden und zu den anderen Früchten geben. Mit Rosinen, Korinthen, Walnüssen, Haselnüssen, Mandeln, Zitronat, Orangeat und Zwetschgenwasser mischen. Gut durchziehen lassen.



Mehl in eine Schüssel geben und einen Vorteig aus Mehl, Hefe, Zucker und Einweichflüssigkeit herstellen.



Wenn der Vorteig gegangen ist, alle Zutaten untermengen und einen Hefeteig herstellen, der sich von der Schüssel löst. Teig gehen lassen, bis er Risse zeigt. Das kann mehrere Stunden dauern, evtl. über Nacht in einem kühlen Raum stehen lassen. Dann werden Laibe geformt, nochmal gehen lassen.



Backen bei 200 °C 45 – 60 Minuten. Noch heiß mit der Einweichflüssigkeit oder Wasser bestreichen. Das volle Aroma hat das Hutzelbrot erst nach 2-3 Wochen kühler Lagerung erreicht.

Sendung: hr-fernsehen, "hessen à la carte", 21.12.2019, 16:45 Uhr