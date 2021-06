Ein Rezepte für vier Personen von Daniel-Hagen Wolf vom "Landgasthof Hagen" in Grasellenbach .

Zutaten:

200 g Toastbrot

300 ml Milch

3 Schalotten

100 g Champignons

75 g Schinken

70 g Butter

2 Knoblauchzehen

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

500 g gemischtes Hackfleisch vom Rind und Schwein

1 Bund Blattpetersilie

1 Msp. Cayenne Pfeffer oder scharfes Curry

2 Eier

für den Grüne Sauce Dip:

1 Bund grüne Sauce

300 g Mayonnaise

300 g Crème fraîche

1 Knoblauchzehe

Salz, Pfeffer

Weitere Zutaten:

4 große Kartoffeln

Zubereitung:

Die Kartoffeln waschen und mit Schale in einem Topf mit Salzwasser etwa 30 Minuten garkochen.

Die Kräuter lesen und im Mixer kurz zerkleinern. Alle weiteren Zutaten zufügen und etwa zwei Minuten mixen. Anschließend mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Das Toastbrot grob schneiden, in kalter Milch einweichen und 30 Minuten stehen lassen. Die Schalotten in feine Würfel schneiden. Die Champignons putzen und ebenfalls in feine Würfel schneiden. Schalotten- und Champignonwürfel in Butter glasig dünsten und anschließend in eine Schüssel füllen. Den fein gewürfelten Schinken und die kleingewürfelte Knoblauchzehe mit in die Schüssel geben.

Das Toastbrot ausdrücken und mit dem Messer zu einer homogenen Masse hacken. Als nächstes alle Zutaten, Ei, Senf, Kräuter, Toastbrot, Schinke und Pilze unter das Hackfleisch mischen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.

Mit nassen Händen kleine Frikadellen formen. Die Frikadellen in Sonnenblumenöl bei mittlerer Hitze beidseitig 3-4 Minuten braten.

Anrichten: Die Kartoffeln auf einen Teller legen, kreuzweise einschneiden und die Kartoffel etwas aufdrücken. Die Kartoffeln mit dem Grüne Sauce Dip garnieren und zusammen mit der Frikadelle servieren.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 04.06.2021, 16:00 Uhr