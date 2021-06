Ein Rezept für zwei Personen von Daniel-Hagen Wolf vom "Landgasthof Hagen" in Grasellenbach .

Zutaten:

für die Quesadillas:

4 Weizen- oder Maistortillas mit etwa 25 cm Durchmesser

Taco- oder Fajitas Gewürz

100 g Mozzarella

100 g Cheddarkäse

Salz Pfeffer,

200 g Hähnchenbrust oder Putenbrust

1 Bund Frühlingszwiebel

1 Karotte

2 EL Erbsen

2 EL Kidney Bohnen

1 EL Mais

¼ Zucchini

für die Tomatensalsa:

1 rote Zwiebel, in Würfel geschnitten

1 Knoblauchzehe, in Würfel geschnitten

3-4 EL Olivenöl

1 Chili

3 Tomaten

100 ml Tomatensauce

Salz, Pfeffer

Koriander, frisch

Zubereitung:

Für den Salsa Dip die Tomaten klein würfeln. Alle restlichen Zutaten dazugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Frühlingszwiebel und Zucchini kleinschneiden, etwa in Erbsengröße, passend zu Erbsen, Bohnen und Mais. Die Hähnchenbrust in mittlere Würfel schneiden. Das Gemüse etwa 3 – 4 Minuten in Salzwasser blanchieren. Öl in einer Pfanne erhitzen und die Hähnchenwürfel darin anbraten. Danach das Gemüse zufügen, mit Salz und Pfeffer würzen. Alles in eine Schüssel geben und kurz zur Seite stellen.

Die Pfanne säubern und wieder auf mittlerer Stufe erhitzen. Eine Tortilla in die Pfanne legen und mit Taco Gewürze und Käse bestreuen. Anschließend die Hähnchen-Gemüsefüllung darauf verteilen.

Zum Schluss erst Käse darüber streuen und dann mit einer gewürzten Tortilla bedecken. Alles schön kross anbraten. Bei mittlerer Hitze den „Quesadillas“ einmal wenden und kurz knusprig braten. Zum Schluss auf ein Brett legen und in Dreiecke schneiden. Dazu passt ein frischer sommerlicher Salat.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 04.06.2021, 16:00 Uhr