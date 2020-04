Ein Rezept von Hubertus Marquardt, Küchenchef, Radisson Blu Hotel in Frankfurt.

Zutaten:

2 Avocados

4 Bio- oder Demeter Eier

80 g Blue Cheese

80 g Bacon

30 g Kresse

2 Spritzer Tabasco

etwas Olivenöl

Zubereitung:

Heizen Sie Ihren Ofen auf 180° C Umluft vor. Die Avocados halbieren und entkernen. Die Kernöffnung mit einem Löffel etwas erweitern. Den Bacon im Olivenöl knusprig anbraten. Blue Cheese und Bacon in die Kernöffnung geben. Auf Wunsch einen Spritzer Tabasco dazu geben. Je ein Ei darüber schlagen. Alles bei 180°C etwa sechs bis acht Minuten backen. Währenddessen die Kresse in einer Schüssel locker ausbreiten und die gefüllten Avocados direkt aus dem Ofen darauf geben. Zum Schluss mit etwas Olivenöl beträufeln.

